In Versus apresentam “Saudade” na FNAC de Faro

Os In Versus, grupo de fados e guitarradas de Coimbra, apresenta no próximo dia 7 de maio, às 18:30, na FNAC do Forum Algarve, em Faro o seu primeiro registo “Saudade”.

O lançamento do disco “Saudade” marca o percurso musical de quase duas décadas dos In Versus – Grupo de Fados e Guitarradas de Coimbra apresentando registos de estúdio que ilustram a forte ligação à canção de Coimbra e às guitarradas existente no Algarve. Este registo inclui gravações de todos os elementos que passaram pelo grupo, ainda que alguns já não residam atualmente no Algarve por razões profissionais.

O nome deste trabalho traduz a nostalgia ligada à vida e aos vários momentos que passam e nos deixam sentimentos inesquecíveis. Pretendem também igualmente invocar a ausência do nosso saudoso colega Miguel Drago que não pode mais tocar música connosco mas continuará certamente a influenciar positivamente a nossa forma de ser como pessoas e a forma como entendemos a tradição ligada ao fados e às

guitarradas de Coimbra. Em sua memória, gravámos um tema inédito de sua autoria que abre o disco.

A génese do grupo In Versus remonta a 1999. Surgiu fruto da vivência académica proporcionada por anos de convívio no seio da Versus Tuna – Tuna Académica da Universidade do Algarve. In Versus, claramente inspirado no nome da Tuna, mostra as raízes deste projeto nascido entre alunos e antigos alunos da Universidade do Algarve. Este projeto musical contou, ao longo da sua história, com antigos alunos da Universidade de Coimbra, Universidade do Porto e Universidade do Algarve.

São reconhecidos como referência neste estilo musical a sul de Coimbra. O grupo tem marcado presença habitual nas Monumentais Serenatas Académicas. Os espetáculos nas Escadarias da Sé de Faro e no Largo do Carmo em Faro, organizados pela Associação Académica da Universidade do Algarve são pontos altos dos festejos da Academia Algarvia. Naturalmente, também têm realizado espetáculos um pouco por todo o Algarve a convite de várias empresas e instituições.

Contam no seu repertório com temas clássicos de Coimbra bem como fados e guitarradas de novas gerações Coimbrãs. Anos 20 a 40 Artur Paredes e Edmundo Bettencourt. Anos 50 a 60 António Portugal, Luiz Goes e António Brojo. Anos 60 e seguintes Manuel Alegre, João Bagão e Carlos Paredes.