In loco lança app que mapeia a produção local do Algarve

Publicado em 02 Outubro 2020 por RUA FM

A Associação In Loco dá mais um passo para acessibilizar a produção local da região disponibilizando, numa aplicação web e mobile, informação que promove formas diretas de abastecimento alimentar. A partir de casa ou de qualquer outro lugar os consumidores poderão, com um simples clique no seu telemóvel, saber onde encontrar os produtos locais mais próximos de si.

Criada no âmbito da iniciativa 100% Local, esta ferramenta tecnológica coloca a produção agroalimentar da região do Algarve no centro das atenções. De forma rápida e simples, permite aos utilizadores a identificação de produtores, de produtos e dos seus locais de origem e de venda. A mesma poderá ser acedida diretamente em www.casefazem.pt, ou descarregada para os dispositivos móveis, estando disponível gratuitamente em formato android ou ios, nas respetivas Google Playstore e App Store.

Segundo fonte da Associação In Loco, “esta ferramenta torna-se diferenciadora pois os produtores aí referenciados foram visitados para validação dos métodos de produção e de comercialização, mediante um conjunto de critérios. Esse processo prévio de caracterização e de auscultação, pretende garantir que as práticas de produção e de transformação dos produtos referenciados na Cá se Fazem contribuem, por um lado, para a sustentabilidade e para a promoção da diversidade agroalimentar da região e, por outro lado, para verificar que está assegurada a devida qualidade e frescura dos alimentos aí destacados”. Assim, estão aí referenciados apenas os frescos e transformados agroalimentares cuja rastreabilidade seja conhecida pela proximidade geográfica entre o ponto de produção e o(s) ponto(s) de venda e que são produzidos na época própria, em modo de produção sustentável e responsável. Dessa forma, a In Loco conseguirá afiançar que estão a ser distinguidos produtores e produtos de confiança.

A equipa do projeto refere que “com o lançamento desta aplicação, o 100% Local concretiza assim a sua missão de tornar mais acessível a produção, respondendo aos desafios da tecnologia, esperando atrair as novas gerações e colocando produtos e produtores em destaque, o que faz ainda mais sentido perante a pandemia que estamos a viver”.

A aplicação está acessível através dos canais supra referidos, ficando lançado o repto de que cabe também aos consumidores e aos próprios produtores contribuir para a sua promoção e manutenção, o que se verifica essencial para o sucesso da iniciativa. Os utilizadores poderão enviar, em qualquer altura, sugestões de melhoria, dar feedback sobre os produtos e produtores georeferenciados e também divulgar a ferramenta junto das suas redes de contactos.

A inserção de novos produtores decorre em permanência. Assim, agricultores ou produtores/transformadores locais que queiram constar na App podem requerer a adesão a qualquer momento, sendo a mesma aceite mediante a averiguação das suas condições de produção e de comercialização.

Se ainda não conhece, visite e explore esta solução tecnológica em www.casefazem.pt e saiba onde encontrar alimentos que têm uma origem próxima da sua porta.

Esta ferramenta foi produzida com o apoio financeiro no NOPLANETB-AMI, do Instituto Camões e da União Europeia.