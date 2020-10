Ilha da Culatra integra projeto europeu na área do Turismo Sustentável

Publicado em 20 Outubro 2020 por RUA FM

A Câmara Municipal de Faro e a Make it Better – Associação para a Inovação e Economia Social (miB), organizam do dia 21 de Outubro, pelas 15h30, no Clube União Culatrense, na Ilha da Culatra, o Workshop “Apoiar e desenvolver o setor turístico local”, um evento implementado no âmbito do projeto SuSTowns: Turismo Sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área Mediterrânica.

Envolvendo 14 regiões europeias – e 11 parceiros de um total de 7 países – o projeto assume-se como um importante marco para a sustentabilidade da atividade turística local, pretendendo informar e capacitar as entidades locais sobre medidas concretas que visem melhorar o funcionamento do setor, apoiando-as simultaneamente na sua adaptação e recuperação durante e pós-COVID19.

Este primeiro workshop marca o arranque de um ciclo de ações que visam a construção participada de um Plano de Ação Local para o Turismo Sustentável, assim como o desenho e estruturação de um pacote de oferta turística local, ambos envolvendo os diferentes agentes (públicos e privados) com ação turística no território.

Financiado em 2.872.000 de euros pelo Programa Interreg MED da União Europeia, o projeto SuSTowns tem como principais prioridades “proteger e promover os recursos naturais e culturais Mediterrânicos” e “potenciar o desenvolvimento de um turismo sustentável e responsável na Área MED”. Em linhas gerais, visa desenvolver, testar e capitalizar ferramentas e boas práticas de planeamento e gestão turística local que previnam o declínio de pequenos povoados Mediterrânicos, fomentando simultaneamente um modelo de turismo sustentável e de qualidade e serviços mais inovadores e responsáveis, dirigidos a visitantes e turistas nacionais e internacionais.