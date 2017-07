III Festa do Porco no Espeto em São Bartolomeu de Messines

Publicado em 26 Julho 2017 por RUA

A III Festa do Porco no Espeto, organizada pelos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, com o apoio da Câmara Municipal de Silves, terá lugar nos dias 28, 29 e 30 de julho, no Jardim Municipal de SB Messines.

O programa previsto para o evento é o seguinte:

Sexta-feira, dia 28

19H00 – Animação Musical c/ Ricardo Alves

21H00 – Atuação do Rancho Folclórico de São Bartolomeu de Messines

22H00 – Atuação do Fadista Sérgio Gonçalves

Sábado, dia 29

19H00 – Animação Musical c/ Marco António

21H00 – Atuação do Grupo Coral da Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines

22h00 – Atuação do Grupo de Capoeira Muzenza

Domingo, dia 30

19H00 Animação Musical c/ Luis José

As verbas angariadas com a realização deste evento revertem para esta corporação de Bombeiros, pelo que se apela à participação de todos.