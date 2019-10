II Conferência Internacional do projeto CREATOUR reúne participantes de 11 países na UAlg

Publicado em 17 Outubro 2019 por RUA FM

No âmbito do projeto CREATOUR, a Universidade do Algarve acolhe, de 23 a 25 de outubro, a III Conferência Internacional e Mostra de Turismo Criativo, subordinada ao tema “Creative tourism dynamics: connecting travellers, communities, cultures and places”. A iniciativa contará com a participação de cerca de 150 participantes, de 11 países.

Esta iniciativa, inserida nas comemorações dos 40 anos da Universidade do Algarve, é organizada pelo Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar (CinTurs), parceiro do projeto.

O CREATOUR é um projeto de investigação multidisciplinar baseado numa abordagem teórico-prática de processos colaborativos. Visa contribuir para o desenvolvimento de um setor de turismo criativo sustentável, em cidades de pequena dimensão e áreas rurais em quatro regiões de Portugal, designadamente, Norte, Centro, Alentejo e Algarve.

Dedicada às “dinâmicas do turismo criativo”, com um foco especial na comunicação e na ligação dos turistas com as comunidades locais, através do turismo criativo, esta conferência irá reunir académicos e profissionais de relevo nesta área, de países como: Brasil, Canadá, Estados Unidos, Eslováquia, Holanda, India, México, Portugal, Roménia, Sérvia, Reino Unido.

Dos vários oradores convidados, destaca-se Charles Landry, especialista internacional e autor reconhecido em temas da imaginação e criatividade para a revitalização urbana e territorial (UK); Jafar Jafari, especialista, investigador, editor internacional, professor na Universidade de Wisconsin-Stout (EUA) e presidente fundador do Tourism Intelligence Forum (Itália); Alexandra Gonçalves, investigadora integrada no CinTurs (Research Centre for Tourism, Sustainability and Well-being) e professora da ESGHT da Universidade do Algarve; e Nancy Duxbury, investigadora principal do CREATOUR, investigadora sénior no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e especialista na área da cultura no desenvolvimento local sustentável e mapeamento cultural.

Neste evento, além das várias sessões paralelas de discussão internacional, destaca-se a antestreia do documentário CREATOUR, do realizador Nuno Barbos (23 de outubro) e a presentação da App creatour.pt – turismo criativo em realidade aumentada (23 e 24 de outubro]. De realçar ainda uma sessão sobre comunicação e parcerias com alguns pilotos CREATOUR (24 de outubro) e uma sessão especial sobre marketing, promoção e maturidade para o mercado com Marie-Andrée Delisle, consultora de desenvolvimento de turismo para organizações públicas e privadas (Canadá).

No último dia (25 de outubro) irá realizar-se uma mesa redonda sobre marketing de experiências criativas, envolvendo diferentes atores da região do Algarve.

No âmbito desta iniciativa, existirão ainda duas atividades pós-conferência, no dia 26 de outubro, “Papas casadas: do mercado à mesa”, organizada pela Tertúlia Algarvia (piloto CREATOUR) e “Loulé Criativo: tour and experience”, organizada pelo Loulé Criativo (piloto CREATOUR).

Coordenado pelo Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, além do CinTurs da UAlg, o projeto CREATOUR tem como parceiros o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades (CIDEHUS) da Universidade de Évora, o CinTurs da Universidade do Algarve, o DINÂMIA’CET-IUL do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) e o Lab2PT da Universidade do Minho. É financiado pelo Programa de Actividades Conjuntas (PAC) do Portugal 2020, através do COMPETE 2020, POR Lisboa, POR Algarve e da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Mais informações e programa detalhado da conferência em: