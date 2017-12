Igualdade de género motiva serão cultural

Publicado em 11 Dezembro 2017 por RUA

‘We Can do It!’ é o nome do evento que tem lugar, amanhã, dia 12 de dezembro, a partir das 22h, na Sociedade Recreativa Artística Farense – ‘Os Artistas’, em Faro.

O evento surge no âmbito da unidade curricular de organização de eventos do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve e tem como o objetivo incentivar o público a envolver-se na discussão sobre a Igualdade de Género e estimular a realização de iniciativas do mesmo cariz.

Sensibilização, ação, cultura e diversão são as palavras-chave de uma noite cultural.

O encontro conta com música ao vivo, declamação de poemas, leitura de textos, duas exposição e um quiz, sobre o tema, com algumas surpresas à mistura. Tudo isso fortemente relacionado com o movimento feminista, num ambiente informal e de proximidade com o público.

A iniciativa tem entrada livre.