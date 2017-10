ICArEHB recebe financiamento de Hill-Urbina Foundation

Publicado em 23 Outubro 2017 por RUA

O Centro Interdisciplinar em Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano (ICArEHB) da Universidade do Algarve acaba conseguir um novo financiamento de 15 mil dólares através do Hill-Urbina Conservation Fund. Este fundo vem consolidar o projeto colaborativo entre o ICArEHB e o Earthwatch Institute e será aplicado na realização de novas escavações arqueológicas nos concheiros de Muge, em Salvaterra de Magos.

O projeto, liderado por Nuno Bicho, Célia Gonçalves, Lino André e João Cascalheira tem como objetivo fundamental compreender melhor um momento importante na história da evolução humana no Centro de Portugal – o aparecimento das primeiras comunidades de agricultores e o desaparecimento das últimas sociedades caçadoras-recolectoras.

Os concheiros de Muge são o maior complexo de concheiros do Mesolítico da Europa e foram identificados no século XIX, por Carlos Ribeiro. São assim designados por corresponderem a colinas artificiais formadas por grandes concentrações de conchas onde se desenrolariam as atividades sazonais.