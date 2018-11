Hot Four atuam na próxima sessão jazz nas adegas

Publicado em 21 Novembro 2018 por RUA

Já se encontram à venda os bilhetes para as sessões do Jazz nas Adegas agendadas para os dias 01 e 02 de dezembro, pelas 21h00 e 17h00 respetivamente, na Quinta dos Vales, onde atuará o grupo Hot Four.

Esta atividade, organizada pela Câmara Municipal de Silves, integra, mais uma vez, a programação cultural 365 Algarve e conta com produção artística do Ginásio Clube de Faro. Trata-se de uma iniciativa que pretende dinamizar culturalmente os locais onde se produzem os Vinhos de Silves, numa simbiose entre o vinho, o seu produtor e a música, proporcionando uma experiência única ao público, em locais pouco usuais para a apresentação de um concerto de Jazz.

Os concertos são, como habitualmente, acompanhados de provas dos vinhos produzidos pelas adegas anfitriãs, e contemplam ainda a degustação de tapas de produtos locais, num conceito de reconhecido sucesso que marca a oferta cultural de qualidade na época baixa de procura turística pelo Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 12 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se à venda na plataforma BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios, Pousadas da Juventude, Quiosques Serveasy. O evento destina-se a maiores de 18 anos.

HOT FOUR

Quarteto formado por músicos algarvios e residentes no Algarve há vários anos, os Hot Four nasceram de encontros e cruzamentos em eventos e ambientes onde se ouve e toca o jazz. A cumplicidade e a amizade que se criou entre os músicos em encontros informais, em particular nas jam sessions dedicadas ao jazz, levou-os a criar um projeto de standards de jazz e bossanova.

O som dos Hot Four caracteriza-se pelo instrumental bastante musical e uma secção rítmica melódica, onde se destaca a voz e o violino de Betty M.

QUINTA DOS VALES

Situada em Estômbar, concelho de Lagoa, mas com vinhas no concelho de Silves, mais precisamente na freguesia de Silves, Sítio da Vala e tendo no total 18,5 hectares dedicados à produção de vinho, três dos quais em território silvense, esta quinta iniciou a sua produção em fevereiro de 2007, tendo lançado os primeiros vinhos em julho de 2008.

Com uma vasta gama de vinhos, a Quinta dos Vales também oferece ao visitante uma experiência única de contacto com a Arte, já que no seu espaço estão instaladas várias esculturas. Animais – entre os quais algumas raças tradicionais algarvias, como as ovelhas churras – também por ali se encontram.

Quem pretender visitar a quinta pode fazê-lo, dispondo este empreendimento de locais para alojamento, bem como de uma loja e sala de provas.