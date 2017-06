Hospital dos Pequenitos reabre no Dia da Criança

Publicado em 01 Junho 2017 por RUA

Vai estar montado um verdadeiro Hospital de brincadeira no Jardim da Alameda de Faro, hoje, 1 de junho, entre as 9h00 e as 16h00, para que mais de 160 crianças das escolas da região possam levar os seus brinquedos ao médico e realizar atividades alusivas à educação na saúde, tais como a vacinação, cuidados primários, emergência médica, nutrição, entre outros.

Esta atividade é organizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina, da Associação Académica da Universidade do Algarve, com a participação de estudantes de Medicina e de Ciências Biomédicas, em parceria com a Câmara Municipal de Faro, no âmbito do Dia Mundial da Criança.

Esta é mais uma atividade realizada pelo Núcleo de Estudantes de Medicina, da Associação Académica da Universidade do Algarve, para promover a integração dos alunos e o envolvimento com a comunidade Algarvia, num ambiente de brincadeira e educação com os mais pequenos.”