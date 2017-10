Publicado em 24 Outubro 2017 por RUA

No próximo sábado, a Delegação do Grupo de Dadores de Sangue dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos organiza mais uma recolha voluntária de sangue a favor do Hospital Distrital de Faro.

A recolha tem lugar entre as 08:30h e as 13:00h, nas instalações do HDF.

A organização da iniciativa alerta ainda para nesta ou em futuras recolhas, os voluntários poderem também inscrever-se na base de dados para doação de medula óssea.