Horizonte 2020 premeia projeto português de património cultural

A Comissão Europeia divulgou os últimos resultados da 2.ª Fase do Instrumento PME do programa de Investigação Horizonte 2020, que contemplou 57 PME de 17 países europeus, entre os quais Portugal. A Signium Gestão de Património Cultural, sediada em Rio Caldo, Terras de Bouro (Paredes), vai receber um financiamento de 880 mil euros, sob alçada do piloto do Conselho Europeu de Inovação, financiado pelo programa Horizonte 2020, pela criação do projeto XPECAM. Trata-se de um sistema portátil de câmara espetral que combina funcionalidades técnicas para o trabalho de um conservador de património cultural com uma interface amiga do utilizador.

A Signium junta-se assim a outras empresas europeias, selecionadas depois de uma série de entrevistas presenciais a um júri de inovadores, empreendedores e investidores de risco. Ao todo, nesta fase do instrumento, vão ser atribuídos 94,25 milhões de euros aos projetos.

Sobre a iniciativa, Carlos Moedas, Comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, e responsável pelo programa Horizonte 2020 disse: “Com este novo instrumento do Conselho Europeu de Inovação, pretendemos apoiar empreendedores arrojados com ideias inovadoras e habilidade para criar novos mercados e serviços. Estes primeiros resultados consagram um grupo de inovadores com um enorme potencial. O projeto português é particularmente interessante por pôr a inovação ao serviço da conservação de património cultural”.

Esta é a 2.ª Fase do Instrumento PME, onde cada projeto contemplado recebe até 2,5 milhões de euros para financiar atividades de inovação. Além disso, as empresas premiadas beneficiam ainda de 12 dias de formação empresarial (coaching) e de serviços gratuitos de aceleração empresarial.

O objetivo do Instrumento PME, lançado em Outubro de 2017, é o de apoiar PMEs, start-ups, inovadores e investigadores de topo que tenham ideias brilhantes para produtos, serviços e modelos de negócio já existentes.