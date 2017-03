Horizonte 2020 da Comissão distingue três PME inovadoras portuguesas

Publicado em 10 Março 2017 por RUA

A Comissão Europeia divulgou os últimos resultados do Instrumento PME do Programa de Investigação Horizonte 2020, que contemplou mais 71 PME de 22 países, entre os quais Portugal. Neste grupo encontram se três PME portuguesas que irão receber entre 1,3 e 2 milhões de euros.

Por ocasião da divulgação da lista de beneficiários, Carlos Moedas, Comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, responsável por este instrumento financiado pelo Horizonte 2020, disse: «Os resultados confirmam que este instrumento é, assumidamente, a melhor porta de entrada para as PME no Programa Horizonte 2020. No espaço de dois anos, este instrumento já financiou mais de 60 PME portuguesas inovadoras com mais de 13 milhões de euros. Estou certo que estes resultados constituem um desafio para outras PME portuguesas arriscarem e concorrerem a este instrumento que oferece grandes oportunidades. Com o apoio do Horizonte 2020, a UE ajuda as PME inovadoras, fundamentais para a criação de novos postos de trabalho, mais investimentos e maior crescimento económico em Portugal».

Em Portugal, são três as empresas beneficiárias: a Biomimetx, SA, de Cantanhede, a Perceived3D, de Coimbra e a Bluemater, SA, do Porto.