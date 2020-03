Homestage Festival começa esta sexta-feira 27 de março

Publicado em 27 Março 2020 por RUA FM

O #homestagefestival surge como um movimento de artistas e profissionais do espectáculo a nível internacional, que junta já mais de 60 artistas, 6 países e 11 nacionalidades, dos quais se destacam o actor Pedro Diogo, Luiz Caracol, Sebastião Antunes, Najla Shami, Barry White Gone Wrong, Carlos Alberto Moniz, Rua Direita, Manuel Freire, Francisco Naia e Casuar, Grutera, Maria Vanedi ou Valeria Carvalho, e que a partir do Facebook irão partilhar actuações, com a duração máxima de 30 minutos, a partir das suas casas.

As actuações serão transmitidas em directo na página de Facebook de cada artista e em @homestagefestival no Facebook.

A iniciativa tem como objectivos a sensibilização para a necessidade de ficar em casa e seguir as directivas da OMS e das autoridades de saúde de cada país, neste momento crítico e desafiante a uma escala global.

Tem ainda como propósito, a consciencialização geral acerca da situação precária vivida pelos artistas e restantes profissionais do espectáculo no contexto actual que se vive por todo o globo. A produção e o acesso à cultura são ainda mais essenciais nestes tempos desafiantes. Também por esse motivo , serão incentivados os donativos voluntários e directos a cada artista através de MBWay, PayPal ou IBAN.

#HOMESTAGE festival

artists live on Facebook

Programa

:: 27 Março, Sexta-feira

16:00 – Bruno Pato

16:30 (16:30 UK)- Graeme Pulleyn

17:00 (14:00 ARG)- Daniel Schvetz

17:30 – Joana Figueira

18:00 – Monáxi

18:30 – Grutera

19:00 (20:00 Galiza) – Najla Shami

20:00 – Miguel Calhaz

20:30 – Pedro Diogo

21:00 – Casuar

21:30 – Carlos Clara Gomes

22:00 – Luiz Caracol

22:30 – Sebastião Antunes

:: 28 Março, Sábado

17:00 – Sax On The Road

17:30 – Carlos Alberto Moniz

18:00 – André Sarbib

18:30 – Nuno Pereira

19:00 – Rua Direita

19:30 – Rapaz Improvisado

20:00 – Sónia Sobral

20:30 – Luís Firmino

21:00 – Artur Fernandes & Bitocas Fernandes

21:30 (18:30 Brasil) – Cláudia Fonseca

22:00 – Tanira

22:30 – Luís Travassos

29 Março, Domingo

17:00 (14:00 Brasil) – Edimundo Santos

17:30 – Shakas LoFi Experience

18:00 – Carlos Peninha

18:30 – Manuel Freire

19:00 – DD Peartree

19:30 (20:30 Itália) – Davide Zaccaria & Maria Anadon

20:00 – Francisco Naia

20:30 (23:30 Bulgária) – Silvia Mitev & Tiago Santos

21:00 (18:00 Brasil) – Fernando Terra

21:30 (18:30 Argentina) – Walter Hidalgo

22:00 (19:00 Brasil) – Bia Villa-Chan

22:30 – André Varandas

:: 30 Março, Segunda-feira

15:00 (16:00 Angola) – Lúcio Vieira

15:30 – Rita Laranjeira

16:00 – Berlau

16:30 – João Paulo Oliveira

17:00 – Genoveva Faísca

17:30 – Ana Bento & Bruno Pinto – Aurora Brava

18:00 (19:00 Angola) – Firmino Pascoal

18:30 – Recanto

19:00 – Little Orange

19:30 – Christina Quest

20:00 (20:00 UK) – Luca Fiore

20:30 – Tren Go! Soundsystem

21.00 (17:00 Canadá) – Sarah Linhares

21:30 (22:30 Bélgica) – Barry White Gone Wrong

22:00 – St. James Park

:: 31 Março, Terça-feira

16:00 (11:00 Colômbia) – Maria Vanedi

16:30 (17:30 Galiza) – Xico de Carinho

17:00 – Caio

17:30 – Fast Eddie Nelson

18:00 (19:00 Angola) – Beto Kalulu

18:30 (19:30 Angola) – Jorge Rosa

19:00 – Gonçalo Filipe de Sousa

19:30 (16:30 Brasil) – Adolar Marin

20:00 (17:00 Brasil) – Chico Lobo

20:30 (17:30 Brasil) – Érika Machado

21:00 (18:00 Brasil) – Valéria Carvalho

21:30 – Flávio Torres

22:00 (19:00 Brasil) – Sandro Lins

22:30 – Plusbeatz

:: 1 de Abril, Quarta-feira

16:00 – UHAI

16:30 – Ricardo Fonseca

17:00 (14:00 Brasil) – Andrea Ernest Diaz

17:30 (16:30 Cabo Verde) – Lisa Reis

18:00 – Robert Mott

18:30 – Electric Man

19:00 – Fátima Vale

19:30 – Madalena Palmeirim

20:00 (17:00 Brasil) – Carolina Floare

20:30 – Manuel Linhares

21:00 (18:00 Brasil) – Jomar Schrank

21:30 (20:30 Cabo Verde) – Solange Cesarovna

22:00 – Jorge Rivotti

22:30 – Ivy