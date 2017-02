HoChiMinh lançam “Shout it Out” na Associação Recreativa e Cultural de Músicos

Publicado em 16 Fevereiro 2017 por RUA

Esta sexta-feira, 17 de fevereiro, às 22h, a Associação Recreativa e Cultural de Músicos recebe o lançamento de “Shout it Out”, o novo EP dos HoChiMinh. Para o lançamento em Faro, a banda convidou os Atlântida On Demand, de Quarteira

No sábado, os HoChiMinh, sobem até Beja, onde apresentam o novo trabalho, no Infantes, na companhia dos Shredded to Pieces.

Os HoChiMinh são uma banda de Metal proveniente de Beja, Baixo Alentejo, cuja actividade arrancou energicamente em finais de 2001 pela iniciativa de João Ramos (voz e programação), a quem se juntaram (excluindo alguns acertos pontuais na formação do grupo) Pina na bateria, Aresta e Rosa nas guitarras e Guadalupe no baixo.

A vontade de criar algo novo, aliada à intenção de imprimir na sua música um carácter marcadamente industrial, e inevitavelmente ligada ao background musical de cada elemento da banda deram-nos um som único, melodioso, veloz, futurista mas, acima de tudo poderoso e agressivo – é impossível assimilar a música de HoChiMinh sem querer rebentar, ao sabor de emoções tão díspares como a fúria e a raiva ou a euforia e o prazer.

Tendo tido um começo tímido em 2002 no que toca à realização de eventos, ainda assim a banda conquistou de imediato uma massa impressionante de admiradores, cuja devoção persistente foi, desde o início, recompensada: os poucos concertos levados a cabo nos anos de 2002 e 2003 geraram surpresa, pela originalidade e qualidade da música de HoChiMinh, tendo a banda sido justamente premiada em concursos vários e actuado um pouco por todo o País, desde Braga a Faro. Nos anos que se seguiram, multiplicaram-se as aparições do grupo e intensificaram-se as actuações, o que teve eco junto do público, que cresceu e permaneceu dedicado.

A primeira Demo de HoChiMinh (edição de autor com quatro temas), foi lançada em finais de 2004 e rapidamente esgotou, o primeiro álbum, lançado pela Raging Planet e Sons Urbanos saiu em 2009.

O EP “Shout it Out” está aí à porta, sendo um dos lançamentos da Raging Planet para 2017. “Liar” já se encontra disponível online.