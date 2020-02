Historiador algarvioMarco Sousa Santos vence Prémio de Ensaio Histórico da União das Freguesias de Faro

Publicado em 04 Fevereiro 2020 por RUA FM

O historiador algarvio Marco Sousa Santos, doutorando em História da Arte na Universidade de Coimbra, é o vencedor da 1ª edição do Prémio de Ensaio Histórico da União das Freguesias de Faro. O júri, constituído pelos professores e investigadores José Vilhena Mesquita, João Andrade de Carvalho e Jorge Carrega, deliberou por unanimidade que o trabalho “Contributos para um Dicionário dos Pedreiros e Canteiros com atividade em Faro no século XVIII”, representa uma importante contribuição para a história da arte em Faro e no Algarve, revelando informação inédita sobre uma classe profissional que desempenhou um papel fundamental na reconstrução da cidade farense após o terramoto de 1755, e cuja arte sobrevive até hoje em monumentos emblemáticos como a Igreja do Carmo, a Igreja de São Francisco e a Casa das Figuras.

O júri deliberou igualmente atribuir uma menção honrosa ao trabalho “Faro na vida e na obra do poeta António Aleixo (1899 – 1949)“, da autoria de João Romero Chagas Aleixo.

O prémio prevê também a publicação da obra, e foi entregue ao vencedor no passado dia 2, numa cerimónia comemorativa do dia da Freguesia da Sé, que teve lugar no auditório do IPDJ.

Nesta sessão a UFF apresentou também o 1º volume dos seus Anais, publicação que tem como objetivo divulgar e preservar para memória futura as atividades desenvolvidas pela União das Freguesias de Faro, assim como a promoção da história e do património cultural farense através da publicação de artigos relacionados com as comunicações apresentadas no Fórum Pensar Faro.

