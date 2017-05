«Hipácia de Alexandria na dramaturgia portuguesa» nas Ruinas Romanas de Milreu

Publicado em 30 Maio 2017 por RUA

Quinta-feira, 1 de junho, as Ruinas Romanas de Milreu recebem “Hicipácia de Alexandria na dramaturgia portuguesa” por Tatjana Manojlov, integrado no Ciclo “Amatores in Situ”.

A vida e herança de Hipácia de Alexandria inspirou Armando Nascimento Rosa para introduzir este tema no teatro português, com a sua peça A última lição de Hipátia (2004). Esta recriação dramática, num registo de teatro dentro do teatro, encena o último dia da vida da cientista ligando o mundo do séc. IV à contemporaneidade.

Tatjana Manojlovic, investigadora do CIAC e tradutora literária, é doutorada em Estudos de Teatro, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e licenciadaem Literatura Comparada, pela Faculdade de Filologia da Universidade de Belgrado. Obras traduzidas para sérvio: O banqueiro anarquista e Carta da corcunda para o serralheiro de Fernando Pessoa, Ensaio sobre a lucidez e Levantado do chão de José Saramago.

Inserido no “Amatores in situ – O Mundo Antigo visto por aqueles que o amam” é um ciclo de palestras promovido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, sob a coordenação da Prof.ª Doutora Adriana Nogueira.