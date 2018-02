“Hell With You” é o segundo single de Filipe Cabeçadas

Publicado em 15 Fevereiro 2018 por RUA

Filipe Cabeçadas revela o segundo single “Hell With You”, em mais um avanço para o disco de estreia “XX.I”, a editar em 2018. Produzido por Diogo Piçarra em conjunto com o autor, que assume novamente todos os instrumentos, “Hell With You” convida à fusão de elementos rock com ambientes eletrónicos atuais, resultando numa ambivalência tanto sonora como textual.

Como uma declaração forte e assertiva do músico sobre desafios, solidão e decisões, “Hell With You” é uma banda sonora sobre a dicotomia amor / ódio, misturada com os conceitos simbólicos de inferno e céu.

O videoclipe ficou a cargo de Ana Monteiro e Diogo Simão, que conduzem uma viagem a um exterior urbano e a um interior humano encurralado por dúvidas. É nesse limbo, no cinzento da ambiência preta e branca, que surge a sua proposta de exploração da música.

“Quantas vezes não desejo a adversidade e a tempestade? Foi nesta premissa que desenhei um cenário imaginário, mas com o qual lido recorrentemente. Porque todos temos os nossos pequenos infernos e sortudos são aqueles que os percorrem acompanhados.” – Filipe Cabeçadas