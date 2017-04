Hélder Moutinho, Bezegol, Oquestrada e Medeiros/Lucas no Festival Med 2017

Publicado em 28 Abril 2017 por RUA FM

O Festival MED anuncia quatro nomes nacionais que irão juntar-se aos já confirmados 15 artistas que farão parte da 14ª edição deste ano. Hélder Moutinho, Bezegol, Oquestrada e Medeiros/Lucas sobem ao palco daquele que foi considerado o “Melhor Festival de Média Dimensão” da Península Ibérica nos Iberian Festival Awards e que regressa à Zona Histórica de Loulé, nos dias 29 e 30 de junho e 1 e 2 de julho.

O Fado vai estar representado por uma das suas mais importantes vozes: Hélder Moutinho, artista que conta com uma carreira de mais de 20 anos. Da sua família ganhou o gosto natural pelo Fado, crescendo e convivendo desde sempre nos meios mais tradicionais deste género. A sede de cantar levou-o a fazer parte deste universo tão apaixonante.

O contacto com Lisboa revela-se inevitável. Depois do mar, é o Tejo quem chama por ele, revelando-lhe a cidade das paixões, das casas de fado, das noites nostálgicas e poéticas que lhe hão-de inspirar a escrita. Na procura de recriar o ambiente das tertúlias de Fados de tempos idos, o seu nome está ainda intimamente ligado ao nascimento de algumas Noites de Fado mais emblemáticas de Lisboa. Tem levado a sua música além-fronteiras, tendo atuado ao longo dos anos em países como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Holanda, Reino Unido, China, Coreia do Sul, Polónia, Finlândia, Canadá, Rússia e Espanha.

Desde o underground, Bezegol tomou de assalto as rádios e manteve o mesmo respeito e valores pela vida, sem qualquer detenção ou receio, e é hoje um dos grandes “Poetas Urbanos” do panorama musical nacional. Bezegol porque assim lhe chamam desde miúdo, fruto de um timbre inconfundível e único na música que se faz em Português.

Durante anos foi presença na noite da cidade invicta até que, em 1995, se mudou para fora do País. Após um interregno de quase 5 anos, Bezegol regressa a Portugal e faz nascer o seu primeiro registo oficial numa colaboração com Wolfgang Schlögl (Sofa Surfers) editado no álbum de IWolf “Sincerely Yours”, pela Klein Records.

A persistência levou-o a trilhar um novo rumo por sonoridades pouco exploradas em Portugal, do Reggae ao HipHop á guitarra Portuguesa, a voz crua do homem rude, criava vida. Do underground até às rádios, sem perder o estilo tão característico que o torna singularmente único, Bezegol começava a firmar bandeira na cena musical portuguesa. Em 2015, apresentou no seu canal de Youtube a chamada Prequela, que conta com a participação de Rui Veloso em um dos temas.

De regresso ao Festival MED, onde atuaram na sua 1ª edição, os Oquestradacriaram “um swing único e cosmopolita inspirado nas raízes da música portuguesa que faz dançar Portugal no mundo”. A descrição é da Comissão do Prémio Nobel da Paz, ao apresentar “os extraordinários Oquestrada” no concerto oficial da cerimónia, sendo o primeiro e único artista português a ser convidado a atuar no prestigiado evento ao lado de nomes como Seal, Jamiroquai, Herbie Hancock, Esperanza Spalding, Florence + The Machine, conquistando assim um marco na história da música portuguesa.

“AtlanticBeat Mad’in Portugal” é o novo disco de Oquestrada que já conquistou adeptos um pouco por toda a Europa. Um disco com muito iodo e brisa atlântica que propõe Portugal como o varandim europeu com a melhor vista para o mundo. Entre a força da batida atlântica e o peso da velha Europa, entre o que somos e o que podemos vir a ser, “AtlanticBeat Mad’in Portugal” lança o conceito de canção dançante bordada à mão. Neste novo álbum o antigo lema dos Oquestrada “partir para regressar” tem mais força que nunca, num piscar de olhos ao emigrante que há em todos nós.

Medeiros/Lucas é o projeto que junta Carlos Medeiros e Pedro Lucas na construção de uma nova topografia da música popular portuguesa é uma das apostas do MED na produção nacional. Dois açorianos cada vez mais desancorados do porto da música tradicional, sem no entanto perderem de vista o referencial cultural que tem insuflado o seu percurso.

“Terra do Corpo” é o título-resumo do novo disco, continuação assumida e orgânica do trabalho iniciado com “Mar Aberto” (2015). Se neste Medeiros e Lucas exploravam a ideia de viagem marítima como metáfora das viagens existenciais e da imaginação escapista, em “Terra do Corpo” a dupla vira-se para o corpo físico e para humanismos mais tácteis.

Na base, a dialética entre os textos inéditos de João Pedro Porto e a música original de Pedro Lucas: espaços ora esparsos ora densos, expirações e inspirações, torpores e despertares constroem as paisagens emocionais do Homem, em luta com o seu papel social, a sua dimensão pessoal e sua responsabilidade na construção do presente e futuro das sociedades. O interior e o exterior, o pessoal e o social, o electrónico e o acústico, o popular e o erudito, a solidão e a pertença, o anonimato e a exposição, o simples e o complexo, o tradicional e o inovador encontram-se, empurram-se, mexem-se, lutam. “Terra do Corpo” é geneticamente político mas sem identificações sectárias, a ser panfletário só se mesmo de um regresso às armas da cultura.

Ana Moura, Rodrigo Leão, Fábia Rebordão e Marta Ren (Portugal), Throes + The Shine (Portugal/Angola), Rachid Taha (Argélia), Fanfare Ciocarlia (Roménia), BNegão (Brasil), Tout-Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Benin), Canzoniere Grecanico Salentino (Itália), Akua Naru (Estados Unidos), Mayra Andradde (Cabo Verde), Delgres (Guadalupe/França), Niyaz (Itão) e Boogat (México/Canadá) já estão também confirmados para a edição de 2017.

