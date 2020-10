“Há mar e mar, Há usar e Recuperar”:  limpeza da Praia de Faro decorreu em parceria com o The Trash Traveler  e parceiros locais

Publicado em 08 Outubro 2020 por RUA FM

Realizou-se, quinta-feira, dia 8 de outubro, uma limpeza da Praia de Faro, organizada pela campanha “Há mar e mar, Há usar e Recuperar” juntamente com o The Trash Traveler e entidades locais como Centro de Ciência Viva Algarve, LinkedGreen, SeaSheperd, Erasmus Student Network, Núcleo de estudantes brasileiros da Ualg, Retona e Fagar.

A limpeza ocorreu a partir das 9:00 da manhã na Praia de Faro, com o objetivo recolher o lixo e realizar uma triagem e auditoria das marcas encontradas como forma de sensibilização.

O processo de identificar os tipos de resíduos que são encontrados nas praias é usado pela Plataforma global BreakFreeFromPlastic e através deste método é possível saber mais sobre os hábitos de consumo e as marcas de bens de consumo que poluem os oceanos.

Um dos principais resíduos encontrados nas limpezas são embalagens de bebidas, garrafas de plástico e vidro. “Para isso já existe uma solução: a implementação da tara recuperável.”, afirma Renata Fleck da Sciaena, que coordena a campanha “Há mar e mar Há usar e Recuperar” em Portugal. O objetivo da ação é também divulgar uma petição pública (link aqui) para exigir a implementação de um sistema de tara recuperável para todas as embalagens de bebidas em Portugal.

Para Cristina Veiga Pires, Diretora do Centro de Ciência Viva do Algarve “ainda há muito que fazer, estes não são os únicos resíduos que encontramos, mas temos de começar a adotar medidas para cada um deles”. Acrescenta ainda, “Existem muitas pessoas que estão a fazer um trabalho de sensibilização incrível sobre este tema, como o The Trash Traveler, mas temos de ter políticas alinhadas a todo este trabalho de sensibilização, para que não existam mais resíduos nas nossas praias”.

Os resultados da auditoria sobre os principais resíduos encontrados na praia de Faro serão apresentados nas redes sociais dos parceiros da campanha Centro de Ciência Viva Algarve, LinkedGreen, SeaSheperd, Estudens Social Networking, Brasileios da Ualg Retonar e Sciaena.