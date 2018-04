“Há Festa na República” marca lançamento da Associação Cultural Re-Criativa República 14

Publicado em 04 Abril 2018 por RUA

“Há Festa na República”, é com esta designação que a anuncia a sua festa oficial de lançamento a realizar-se nos dias 13 e 14 de Abril na sua sede em Olhão.

A associação deu-se a conhecer no final de 2017 com a abertura do velho edifício da antiga Recreativa Rica para o 1º Mercado de Natal – Porta Aberta na República. Logo no início de Janeiro iniciou as actividades regulares com as aulas de Português para Estrangeiros que são já frequentadas por cerca de três dezenas de interessados em aprender e melhor comunicar na língua de Camões. Seguiram-se-lhe outras actividades regulares como Yoga, Danças Circulares, Meditação Activa e, mais recentemente, Biodanza e as aulas de desenho com modelo. Em meados de Fevereiro abriu o Bar Taberna República 14 onde se servem bebidas e excelentes tapas, e se podem fazer, através de marcação, almoços, jantares e festas de grupo. Além disto a associação está aberta à participação cívica, a lançamentos de livros e acções de sensibilização social e ambiental, e acolhe exposições de artistas locais nacionais e estrangeiros.

Apesar de toda a actividade em marcha a associação decidiu fazer agora a sua abertura e apresentação oficial com uma Festa de Inauguração nos próximos dias 13 e 14 de Abril. Esta festa será um verdadeiro pontapé de saída da programação da Re-Criativa. Nestes dois dias os visitantes, sócios ou não, terão a oportunidade de conhecer mais de perto as áreas de actuação em que de futuro a associação centrará a sua actividade. Realizar-se-ão ao longo dos dois dias concertos de Jazz, Folk e Fado, workshops variados, uma oficina de expressão dramática para crianças dos 7 aos 12 anos, um espectáculo de marionetas, stand-up comedy, teatro e muitas surpresas.

Durante a Festa será também divulgada a programação dos próximos meses.

A participação nesta festa está sujeita à entrega de um donativo que será de 8€ ou 12€ para sócios consoante optem por ir os dois dias ou só um, e de 10 € e 15 € para não sócios. Os estudantes até aos 25 anos usufruem de 50 ‰ de desconto e as crianças com menos de 8 anos não pagam.