Grupo de universitários/voluntários da Missão País da UAlg em Alcoutim

Publicado em 24 Janeiro 2020 por RUA FM

Alcoutim vai receber de 2 a 9 de fevereiro um grupo de 50 universitários/voluntários da Universidade do Algarve, que vão desenvolver atividades em todo o concelho como nas Escolas, Lares, Centros Dia e até Porta-a-Porta.

Estas ações fazem parte do projeto da Missão País, que nasceu em 2003 e que se caracteriza por ser um projeto Universitário Católico, com o principal objetivo de levar estudantes universitários para uma vila portuguesa durante uma semana e aí, ir ao encontro das necessidades concretas da vila.

Diariamente haverá Terço e Missa na Ermida de Nossa Senhora da Conceição a partir das 18h, e quinta-feira no mesmo local Vigília a partir das 21h30.

Na sexta-feira, os voluntários da Missão País são recebidos para jantar pela comunidade. Quem quiser participar nesta ação, pode consultar os contatos disponíveis no cartaz.

No sábado, os voluntários são os protagonistas de “O Ensaio – Peripécias de um espetáculo”, uma peça de teatro que vai refletir sobre as experiências da semana. Terá duas sessões uma em Martim Longo no sábado dia 8 e em Alcoutim no domingo dia 9 ambas a partir das 15h30 e com entrada livre.