Grafonola Voadora & Napoleão Mira com pintura ao vivo Dina Dias no Ginásio Clube de Farense

Publicado em 05 Fevereiro 2019 por RUA

Sábado, 9 Fevereiro pelas 22h00, o Ginásio Clube Farense recebe um espectáculo com os Grafonola Voadora e Napoleão Mira.

Grafonola Voadora & Napoleão Mira, o projeto audiovisual experimental, junta em palco o músico Luís Galrito, o artista visual João Espada, o guitarrista Ricardo Martins e o escritor, poeta e intérprete Napoleão Mira.

Esta Grafonola deambula de uma forma poética, simbólica, musical e visual, os lugares, as gentes e as paisagens do património material e imaterial nacional, através de uma linguagem musical distinta que privilegia as sonoridades orgânicas em diálogo com a sonoplastia e o universo musical eletrónico.

Nesta noite, a Grafonola Voadora & Napoleão Mira, irá igualmente homenagear o cantautor José Afonso, revisitando algumas das suas composições musicais, numa abordagem muito particular.

Informações e reseras (lotação limitada):

ginasioclubefaro@gmail.com