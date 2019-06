Grace Jones a eterna diva com estreia absoluta em Portugal no NOS Alive’19

Publicado em 25 Junho 2019 por RUA

A décima terceira edição do NOS Alive confirma a grande estreia de Grace Jones em Portugal, dia 12 de julho. O Palco Sagres é o local adequado para receber uma das artistas mais inesquecíveis de sempre, no mesmo dia dos artistas já anunciados: Johnny Marr, Cut Copy, RY X, Tash Sultana e Pip Bloom.

Nascida e criada na Jamaica, Grace desenvolveu a sua carreira de sucesso como modelo em Nova Iorque antes de se tornar uma figura icónica na música.

1977, ano do seu primeiro contrato, resultou numa série de sucessos de dance-club incluindo “I Need A Man” e a sua aclamada reinvenção do clássico “La Vie En Rose”, de Edith Piaf. Após o sucesso dos três primeiros álbuns, Portfolio (1977), Fame (1978) e Muse (1979), estabeleceram Grace como uma grande artista e uma referência na cena internacional dos clubes nocturnos, como o lendário Studio 54, onde a sua presença era frequente.

No final dos anos 70, Jones adaptou um estilo diferente com o emergente género de música New Wave e lançou os aclamados discos “Warm Leatherette”(1980) e “Nightclubbing” (1981). Paralelamente à mudança musical, a artista assumiu um visual andrógino e exótico tornando-se assim uma diva e musa de Andy Warhol. Além das suas múltiplas facetas artísticas, Grace é igualmente conhecida pelos seus papéis cinematográficos destacando-se pela sua personagem num dos filmes de James Bond “A View to a Kill” em 1985.

Dia 12 de julho vai ser possível presenciar a grande marca de Grace Jones em Portugal, que será considerado no mínimo um concerto impactante.