Glass Animals no NOS Alive’17

Publicado em 13 Fevereiro 2017 por RUA

Glass Animals, a banda revelação de 2016, é a nova confirmação para o NOS Alive’17. O quarteto de Oxford irá atuar no Palco Heineken dia 06 de julho, para apresentar o segundo álbum de originais, “How To Be A Human Being”. A banda junta-se no primeiro dia do festival aos já anunciados The Weeknd, The xx, Alt-J, Phoenix, Ryan Adams, Blossoms e Rhye.

O sucessor de “ZABA”, o primeiro registo de estúdio editado em 2014, foi apresentado ao público em agosto de 2016 e teve como singles de apresentação os bem-recebidos temas “Life Itself” e “Youth”. Este segundo disco veio confirmar as elevadas expectativas deixadas após o lançamento do primeiro trabalho, garantindo à banda indie rock um lugar de destaque como uma das maiores promessas do ano.

Glass Animals são Dave Bayley (voz e guitarra), Drew MacFarlane (guitarra, teclados e voz), Edmund Irwin-Singer (baixo, teclados e voz) e Joe Seaward (bateria) e prometem fazer de 2017 o seu ano de ascensão.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Artistas já confirmados: Alt-J, Blossoms, Cage The Elephant, Depeche Mode, Foo Fighters, Glass Animals, Imagine Dragons, Kodaline, Parov Stelar, Phoenix, Ryan Adams, Rhye, Savages, The Kills, The Weeknd, The xx, Wild Beasts e Warpaint.