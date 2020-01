Glass Animals juntam-se ao cartaz do NOS Alive’20

Publicado em 28 Janeiro 2020 por RUA FM

Glass Animals é a nova confirmação para o NOS Alive’’20. A banda irá atuar dia 9 de julho, no palco Sagres, juntando-se aos já anunciados Taylor Swift, Khalid, Alt-J, London Grammar, The Lumineers, Parov Stelar, Seasick Steve e Inhaler.

O sucessor de “ZABA”, o primeiro registo de estúdio editado em 2014, teve como singles de apresentação os bem-recebidos “Life Itself” e “Youth”. Este segundo disco veio confirmar as elevadas expectativas deixadas após o lançamento do primeiro trabalho, garantindo ao grupo indie rock um lugar de destaque como uma das maiores promessas no panorama musical do género.

Glass Animals são Dave Bayley (voz e guitarra), Drew MacFarlane (guitarra, teclados e voz), Edmund Irwin-Singer (baixo, teclados e voz) e Joe Seaward (bateria). O quarteto de Oxford apresenta-se ao vivo na 14ª edição do NOS Alive’20.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.