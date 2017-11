Gisela João antecipa Vodafone Mexefest com concerto inédito, com os convidados

Publicado em 10 Novembro 2017 por RUA

Este ano o Vodafone Mexefest começa mais cedo! Para além do efeito surpresa que o Festival tem no público a cada edição, com música à espreita em formatos e locais inusitados, este ano a surpresa maior chama-se Vodafone Mexefest canta Gisela João. Um concerto da fadista de entrada livre, no Cineteatro Capitólio, em Lisboa, que se realiza a 18 de novembro, às 21h20, uma semana antes de a música mexer na cidade.

A fadista, que já integrou o cartaz do Vodafone Mexefest, volta assim a fazer parte do Festival que todos os anos traz os fãs de música à Avenida da Liberdade e artérias adjacentes, proporcionando a descoberta de novos espaços, de pormenores da cidade até então desconhecidos ou de uma nova sonoridade ao virar de cada esquina.

Se, na sua música, Gisela João já deu voz a poetas da atualidade e a alguns dos intérpretes mais importantes da história da música, no espetáculo Vodafone Mexefest canta Gisela João vão ter voz alguns convidados especiais, que vão juntar-se em palco à cantora, que é, também ela, uma das mais importantes intérpretes do panorama musical português da atualidade.

Luísa Sobral, Samuel Úria, DJ Stereossauro e MOMO, que atuará na edição deste ano do Vodafone Mexefest, são os convidados confirmados que Gisela João escolheu para fazer parte deste concerto inédito, que assinala o aquecimento para os dias 24 e 25 de novembro. Músicos de referência, cada um no seu estilo, vão dar uma primeira mostra de que a diversidade, que caracteriza a agenda musical do Festival, volta a fazer todo o sentido quando as palavras de ordem são qualidade e originalidade.

O Vodafone Mexefest abre-se à cidade e convida para este concerto, de entrada gratuita (até ao limite da lotação da sala).

