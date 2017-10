Gil Silva é o novo Diretor do Teatro das Figuras

Publicado em 26 Outubro 2017 por RUA

Gil Silva é o novo diretor-delegado do Teatro das Figuras. O até agora responsável pelas áreas da programação e produção deste equipamento cultural, vai assumir a direção e suceder no cargo a Joaquim Guerreiro, que faleceu no início de Setembro.

O novo diretor conhece bem os cantos à casa. Gil Silva trabalha no Teatro das Figuras desde 2005 e já ocupou diversos cargos neste espaço cultural, já foi frente de casa, produtor, programador, diretor interino.

O novo diretor do Teatro das Figuras nasceu em Vila Real em 1974 e reside desde 2003 em Faro. Licenciou-se em Economia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, frequentou o mestrado de Práticas Culturais para Municípios na Universidade Nova de Lisboa e possui o Curso de Gestão e Produção de Artes do Espetáculo dado pelo Forum Dança.

É membro fundador da Arquente – Associação Cultural e tem experiência enquanto ator/performer.

No seguimento da tomada de posse do novo executivo do Município de Faro, no passado dia 11 de outubro, o Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, deu posse ao novo Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, Serviços Municipalizados.

O novo Conselho de Administração mantém como Presidente, Paulo Santos, Vice-presidente da Câmara Municipal de Faro e vereador com o pelouro da Cultura e integra como vogais a vereadora Sophie Matias, arquiteta que esteve na génese do projeto do Teatro das Figuras e o vereador Adriano Guerra, responsável máximo pela área financeira.