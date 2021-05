“Gabinete SOS Empresas” já está em funcionamento em Faro

Publicado em 06 Maio 2021 por RUA FM

Projeto em parceria entre Município de Faro e ACRAL, com espaço na loja “Faro. Somos Todos”, vai permitir dar apoio personalizado aos empresários do concelho

O “Gabinete SOS Empresas”, instalado na loja “Faro. Somos Todos”, já se encontra em funcionamento desde segunda-feira, dia 3 de maio, após breve sessão de abertura.

Este projeto, que nasceu de uma parceria entre Município de Faro e Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL), pretende orientar, apoiar, informar e guiar o tecido empresarial do concelho e viabilizar um serviço personalizado de respostas eficientes face aos problemas urgentes que as empresas estão a enfrentar devido ao impacto da crise económica provocada pela pandemia pela Covid-19.

Destinado a todos os empresários do concelho, sejam ou não associados da ACRAL, o “Gabinete SOS Empresas” conta com uma equipa de profissionais especializados em várias áreas de apoio, nomeadamente na área financeira, bancária, contabilística e jurídica, mas também ao nível da orientação sobre incentivos, candidaturas e apoios disponíveis.

Segundo Paulo Alentejano, presidente da ACRAL, este projeto nasceu a partir de um desafio à Câmara de Faro para criar “uma equipa multidisciplinar que desse uma resposta aos empresários do concelho” numa altura problemática para muitos, em particular nas áreas do comércio, restauração e serviços.

Também no âmbito da inauguração do novo espaço, o presidente da Câmara de Faro, Rogério Bacalhau, revelou que “esta parceria com a ACRAL foi de imediato acolhida pelo Município, até por se tratar de uma necessidade a que também a Autarquia tinha sentido que era necessário dar resposta”. Segundo o autarca, este espaço “não trará soluções para tudo mas pelo menos poderá encaminhar os empresários para os serviços competentes que possam esclarecer essas dúvidas”.

O atendimento vai funcionar de forma individual e personalizada num espaço disponível para o efeito na loja “Faro. Somos Todos”, na Rua Lethes. Os atendimentos estão sujeitos a marcação prévia através do número de telefone 919 195 563 ou através do endereço de e-mail sosempresas@acral.pt.