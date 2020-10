Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve convida alunos a experimentar atividades desportivas no mar

Publicado em 14 Outubro 2020 por RUA FM

Na impossibilidade de realizar os já tradicionais “Open Days” onde o Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve, dá a possibilidade dos novos alunos da UALG, experimentarem gratuitamente algumas atividades desportivas realizadas no mar, este ano, durante o mês de outubro, o GDAAUAlg, através dos seus parceiros AMAR Surfing Academia e Clube de Surf de Faro convida toda a comunidade académica da Universidade do Algarve, a experimentar gratuitamente as atividades de surf, bodyboard (AMAR e CSF), stand up paddle e canoagem (CSF.)

As condições para as aulas gratuitas são as seguintes:

AMAR Surfing Academia

. Aulas todos os dias de 12 a 31 de outubro (salvo falta de condições);

. Disponibilidade de marcação até 5 alunos por aula;

. Os alunos devem enviar mensagem via Whatsapp (967375461), a solicitar informação dos Open Days de surf e bodyboard.

Informações /Inscrições:

Gabinete de Desporto da Associação Académica – GDAAUAlg

AMAR Surfing Academia – via Whatsapp (967375461)

Clube de Surf de Faro

. As aulas gratuitas previstas no cartaz, implicam um mínimo de 4 e um máximo de 10 participantes cada.

Informações /Inscrições:

Gabinete de Desporto da Associação Académica – GDAAUAlg

Clube de surf de Faro – clubesurfaro.aulas@gmail.com