Gabinete de Desporto da Associação Académica da UAlg foi distinguido com a Certificação Bandeira da Ética

Publicado em 10 Abril 2018 por RUA

O Gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) foi distinguido com a Certificação Bandeira da Ética pela sua iniciativa “Desporto Universitário Também é Jogo Limpo”. Sob a tutela do Instituto Português do Desporto e Juventude, a Bandeira da Ética é um selo de qualidade das iniciativas desportivas, que deve ser potenciado pelas entidades certificadas, dentro e fora da sua organização.

Através da iniciativa “Desporto Universitário Também é Jogo Limpo” a AAUAlg procedeu à implementação de regulamentos nas competições internas (troféus reitor), promovendo, assim, um maior fair-play com influência direta nas classificações das competições e contribuindo para a promoção dos valores éticos através do desporto.

A Bandeira da Ética é um processo de certificação dirigido a clubes, escolas, projetos ou qualquer outro tipo de iniciativas e entidades que queiram ver reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da promoção dos valores éticos através do desporto. Pretende-se, igualmente, através deste projeto implementar um processo que identifique e promova boas práticas desportivas.