O Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais promove III Seminário: “Caminhar para um Ensino Inclusivo: Políticas, Práticas e Desafios”, nos dias 11 e 12 de outubro de 2017, na Universidade do Algarve.

O Gabinete é um serviço da Universidade do Algarve que acompanha de forma individualizada os estudantes com necessidades educativas especiais (NEE) e/ou deficiência que frequentam esta instituição de Ensino Superior. Com esta iniciativa o gabinete pretende sensibilizar a comunidade para a inclusão educativa destes estudantes, o GAENEE

Na sessão inaugural vai estar presente a Secretária de Estado para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes. A sessão conta ainda com a presença de diversos oradores de renome, nomeadamente Pedro Dominguinhos, em representação do Presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, Paula Campos Pinto do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos, a Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, Ana Luísa Sesudo, entre outros.

Estarão também presentes, como convidados, as Anabel Moriña Díez e Beatriz Camacho Morgado, do Gabinete de Apoio ao Estudante com NEE da Universidade de Sevilha e o Ricardo Lins, coordenador do CAENEE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil.

Sendo a Inclusão da Pessoa com Necessidades Educativas Especiais uma preocupação cada vez mais premente, quer dos órgãos políticos, sociais e educativos, quer da própria sociedade, estima-se que este evento venha a contar com um número significativo de participantes.

