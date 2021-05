Future Islands em Lisboa em 2022

Publicado em 24 Maio 2021 por RUA FM

Future Islands acabam de confirmar passagem em Portugal em 2022.

A banda oriunda de Baltimore, um dos maiores nomes do panorama alternativo norte-americano atual, chega ao Campo Pequeno no dia 10 de março de 2022.

Future Islands é uma banda cujo brilho esteve sempre escondido à vista de todos. ‘Seasons (Waiting On You)’ é a música que pode tê-los catapultado para o reconhecimento mundial, mas a banda apenas fez o que sempre fazia – música criada de corpo e alma, com a missão de espalhar amor e esperança através da arte. Longos e difíceis anos na estrada e a sensação de estar em constante movimento, moldaram a banda de várias formas, tanto a nível espiritual como físico. Sempre de saída e sem previsão de chegada, num horizonte em que o destino nunca é alcançado, é aqui que entra o novo álbum, “As Long As You Are”, editado em outubro do ano passado, com músicas como ‘Moonlight’, ‘For Sure’ ou Thrills, que é, pela NME, a balada mais comovente que T. Herring já escreveu.

Ansiosos por voltar a estar junto do público, a banda norte-americana prepara-se para trazer a palco toda a energia e garra que lhes é característica, no Campo Pequeno, dia 10 de março de 2022.

Campo Pequeno | 10 de março de 2022

Abertura de Portas: 19h30

Início de Espetáculo: 20h30