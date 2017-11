Future Islands confirmados no NOS Alive’18

Publicado em 24 Novembro 2017 por RUA

Future Islands, o trio de Baltimore, é a mais recente confirmação para o NOS Alive’18. O maior nome do panorama alternativo norte-americano atual sobe ao Palco Sagres dia 13 de julho. A banda de Samuel T. Herring, a primeira anunciada para o Palco Sagres, junta-se ao cartaz com os já anunciados Queens Of The Stone Age e The National.

A banda traz ao Passeio Marítimo de Algés “The Far Field”, o quinto álbum de originais, sucessor dos fabulosos “On The Water” (2011) e “Singles” (2014). “The Far Field” foi produzido pelo produtor vencedor de um Grammy, John Congleton, nos estúdios Sunset Sound em Los Angeles, responsável por discos de bandas como Beach House, Yeah Yeah Yeahs e Grizzly Bear.

A banda tem sido amplamente elogiada pela crítica e pelo público, não só pelos discos irrepreensíveis que têm apresentado, como pelas atuações absolutamente brilhantes ao vivo. Um concerto a não perder dia 13 de julho no Palco Sagres.

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.