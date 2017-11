Fundos da União Europeia estimulam pequenos negócios na baixa densidade do Algarve

Publicado em 20 Novembro 2017 por RUA

A 3ª fase do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego (SI2E), encontra-se a decorrer até 14 de dezembro.

O SI2E, visa apoiar projetos de criação, expansão ou modernização de micro e pequenas empresas com criação líquida de emprego, através do financiamento de postos de trabalho e das despesas de investimento. No Algarve, é gerido pelos Grupos de Ação Local (GAL), e é aplicável a projetos com um investimento elegível até 100.000 Euros.

As operações podem ser financiadas por via do FEDER e/ou do FSE. Para concorrer ao SI2E, o Promotor deve aceder ao Balcão 2020. A autenticação no portal requer o uso do Número de Identificação Fiscal e da palavra-chave fornecida pela Autoridade Tributária e Aduaneira.

Para mais informação consulte http://algarve2020.eu/info/avisos. Para esclarecimentos adicionais e responder a eventuais dúvidas os interessados poderão contactar com os representantes dos GAL, as entidades gestoras responsáveis pelo acompanhamento. GAL RURAL – INTERIOR DO ALGARVE CENTRAL (Associação In Loco – Nélson Domingues), GAL URBANO SILVES 2020, GAL URBANO LAGOS CIDADE 2020 e GAL RURAL ADERE 2020 (Associação Vicentina – Aura Fraga), GAL URBANO FARO2020 (Fundação António da Silva Leal – César Augusto), GAL COSTEIRO – SOTAVENTO DO ALGARVE (Município de Olhão – Edgar Domingos), GAL COSTEIRO – PESCA DO BARLAVENTO DO ALGARVE), Agência de Desenvolvimento do Barlavento – José Moura Bastos), GAL URBANO TAVIRA 2020 (Fundação Irene Rolo – Noémia Neves) e GAL RURAL BAIXO GUADIANA 2020 (Associação Terras do Baixo Guadiana – Ricardo Bernardino), ou com a Autoridade de Gestão do CRESC Algarve 2020.

Em relação às duas fases anteriores do SI2E no Algarve foram aprovadas 19 candidaturas até 31 de outubro, com um investimento total de 967.447 Euros. Consulte a lista atualizada dos projetos aprovados em https://algarve2020.pt/info/projetos-aprovados F