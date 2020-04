Fundação para a Ciência e a Tecnologia lança “DOCTORATES4 COVID-19”

Publicado em 07 Abril 2020 por RUA FM

“DOCTORATES4 COVID-19” é uma nova iniciativa lançada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) para estimular a formação doutoral de investigadores e especialistas em “ciências da virologia” em Portugal.

Segundo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, este novo programa da FCT “tem toda a relevância e oportunidade face à reconhecida necessidade de estimular a formação de cientistas e especialistas em virologia em Portugal. Este concurso de formação doutoral especializada em “ciências da virologia” deve ser planeado para vir a abrir durante, pelo menos, 5 anos consecutivos. Adicionalmente, a FCT apoiará a organização, por instituições nacionais e em articulação com a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica (AICIB), de uma “Escola Doutoral em ciências da virologia”, com uma duração semanal e periodicidade anual, na forma de um workshop que reúna estudantes e investigadores nacionais e internacionais.”

Desde já, para 2020, este programa vai atribuir 50 bolsas de Doutoramento através de um concurso aberto em qualquer área científica que contribuam para os seguintes objetivos:

1. Epidemiologia e fatores de risco de infeção e doença grave pelo vírus; A interação Homem-animal, mecanismos de resistência e de transmissão interespécies do vírus, e o risco de pandemias; Estratégias de prevenção e preparação para novas epidemias, incluindo vacinas; Abordagens inovadoras, incluindo novos métodos e novas tecnologias, para o diagnóstico da doença; Caracterização dos mecanismos de infeção viral; Caracterização da resposta do hospedeiro, imunológica celular e serológica, à infeção pelo vírus, impacto da idade e comorbilidades; Desenvolvimento de novas terapias e de novas abordagens terapêuticas, incluindo equipamentos de suporte de vida e de proteção individual para o combate à doença; Repercussões da infeção viral na saúde materna e no recém-nascido; Impacto psicológico e alterações de comportamento associadas à pandemia.

As bolsas de doutoramento a atribuir no âmbito do programa DOCTORATES4 COVID-19 destinam-se a atividades de investigação desenvolvidas em instituições de ensino superior, unidades de I&D, Laboratórios Associados, Laboratórios Colaborativos, Centros de Interface Tecnológico, Laboratórios do Estado e outras instituições públicas de investigação, hospitais e unidades de cuidados de saúde, outras entidades integradas na Administração Pública, nacionais ou internacionais.

As candidaturas decorrem entre 8 de abril e 14 de maio e devem ser submetidas no portal myFCT.