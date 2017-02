Fundação da Juventude e a Ciência Viva lança 25ª edição do Concurso Jovens Cientistas

Publicado em 15 Fevereiro 2017 por RUA

A Fundação da Juventude e a Ciência Viva acabam de lançar mais uma edição do Concurso Jovens Cientistas que este ano assinala 25 anos de história a premiar os melhores trabalhos nas diferentes áreas das ciências. São mais de 1400 projectos realizados por 3500 jovens cientistas, orientados por cerca de 850 professores de mais de 800 escolas.

Dirigida a todos os jovens que, em ambiente escolar, desenvolvem projectos de investigação, o Concurso Jovens Cientistas tem como objectivo promover os ideais da cooperação entre jovens cientistas e estimular o aparecimento de talentos nas áreas da ciência, tecnologia, investigação e inovação.

A Ciência Viva, co-organizadora desta iniciativa, reunirá um vasto quadro de professores e investigadores de reconhecido mérito nas diferentes áreas científicas, que serão responsáveis por eleger os 100 melhores projectos para participar na 11ª Mostra Nacional de Ciência, a realizar nos dias 1, 2 e 3 de Junho no Centro de Congresso da Alfândega do Porto.

As candidaturas podem ser submetidas até 21 de Abril em www.fjuventude.pt/jcientistas2017. Para os vencedores há mais de 5.000€ em prémios e a oportunidade de representarem Portugal em prestigiadas competições internacionais.

Para Ricardo Carvalho, Presidente Executivo da Fundação da Juventude «o Concurso Jovens Cientistas é uma forma de estimular os jovens pré universitários a apostarem nas áreas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) consideradas hoje, e na próxima década, as áreas de maior empregabilidade, tanto a nível nacional como internacional”

Segundo Rosalia Vargas, Presidente da Ciência Viva «é com especial satisfação que este ano não só renovamos o apoio que ao longo dos anos temos vindo a dar ao Concurso Jovens Cientistas, como nos associamos enquanto entidade co-organizadora. Com um importante contributo para o estímulo da curiosidade e do gosto pela Ciência e Tecnologia, esta é uma iniciativa cujo crescimento se tem feito acompanhar pela elevada qualidade dos trabalhos apresentados e pelo reconhecimento internacional dos melhores projectos.»

O Concurso Jovens Cientistas conta ainda com o apoio da Fundação EDP, Câmara Municipal do Porto, Fundação Luso-Americana de Desenvolvimento, Astrazeneca, Porto Editora, Agência Portuguesa do Ambiente e Lipor.