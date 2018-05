“Free” assinala o regresso dos Kumpania Algazarra aos discos

Publicado em 14 Maio 2018 por RUA

“A fazer a festa desde 2004, por onde quer que passa e sem deixar ninguém indiferente, a Kumpania Algazarra prepara-se agora para levar a festa para as pistas de dança, através do sopro poderoso de uma das mais consistentes e respeitadas brass bands nacionais.

Com o sexto álbum de originais no horizonte, o single de antecipação “Free” mistura as sonoridades multiculturais da banda num novo fato de noite, onde a exuberância habitual desta famosa fanfarra ao vivo, encontra a produção electrónica de Beat Laden, produtor e homem do som de nomes como Batida ou DJ Ride. As festas de Verão têm aqui o seu primeiro hino, nesta fusão de canção soul, electro-swing e euforia balcânica.

O swing é aliás o mote inspirador para o novo video da banda, que para além da ambiência nocturna de um clube de jazz, conta com o corpo de baile da escola de dança lisboeta Swing Station.

Se nos idos anos 30 do século XX , o jungle de Duke Ellington ou Cab Calloway animava as noites americanas do Cotton Club e tantos outros santuários da dança e do jazz, “Free” promete fazer a noite grande de novo. Destruindo barreiras com o sopro da liberdade e a bombardear o epicentro da pista de dança, com toneladas de swing dos renovados e imparáveis, Kumpania Algazarra.”