Franz Ferdinand estreiam novo disco no NOS Alive

O NOS Alive vai contar com mais um nome de peso dia 14 de julho. Franz Ferdinand juntam-se ao cartaz e sobem ao Palco NOS no mesmo dia de Pearl Jam para apresentarem em primeira-mão o novo disco de originais, que será revelado aos fãs dia 09 de fevereiro. “Always Ascending” é o quinto álbum de estúdio da banda e o primeiro single, homónimo, já pode ser conhecido aqui.

Nada menos do que um renascimento, as 10 músicas que compõem o disco são uma reformulação triunfante do grupo, com novas ideias e vigorosas experiências sónicas. “Always Ascending” foi gravado nos RAK Studios, em Londres, e Motorbass, em Paris, com o extraordinário produtor Philippe Zdar (Cassius, Phoenix, The Beastie Boys). Como explica Alex Kapranos, o som deste novo trabalho é “simultaneamente futurista e naturalista”.

Franz Ferdinand são Alex Kapranos, Bob Hardy, Paul Thomson, Julian Corrie e Dino Bardot.

A edição do NOS Alive’17 ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre tendo esgotado na totalidade a três meses da abertura de portas, feito único no panorama dos festivais de grande dimensão em Portugal.

O NOS Alive’18 está de regresso ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 12, 13 e 14 de julho de 2018.

​Cartaz já anunciado: Franz Ferdinand, Future Islands, Mallu Magalhães, Pearl Jam, Queens Of The Stone Age, Real Estate, The National, Two Door Cinema Club e Wolf Alice.