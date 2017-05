Frankie Chavez regressa aos discos com “Double or Nothing”

Publicado em 12 Maio 2017 por RUA

Três anos depois de Heart & Spine (2014), Frankie Chavez está de volta com um novo álbum, uma prova de fogo onde aposta todo o seu potencial num conjunto de canções influenciadas pelo contexto social dos nossos dias. O disco chega às lojas a 19 de maio e intitula-se “Double or Nothing“. Acaba também de ser revelado o novo single, “Whatever Happened to Our Love”.

O álbum estará disponível em exclusivo na plataforma de streaming MEO Music, durante a semana que antecede o seu lançamento. Uma oportunidade única para ouvir em primeira mão este disco de regresso de Frankie Chavez.

“Tive dois anos intensos de estrada e recentemente fui pai de gémeas, portanto, fui forçado a ver a minha vida duma perspetiva diferente e ter que perceber se iria continuar a fazer música ou outra coisa qualquer. Decidi apostar tudo na música. Não me imagino a fazer outra coisa. No fundo, é um jogo de tudo ou nada. Acho que o nome vem dessa ideia de ir ao jogo com tudo aquilo que tenho e arriscar”, afirma o músico.

“‘My Religion‘, o primeiro single de “Double or Nothing“, é um espelho do momento social conturbado que se vive atualmente, refletindo sobre os recentes ataques terroristas. Escrevi esta canção no dia a seguir aos atentados em Paris e pelo tema da canção lembrei-me imediatamente de convidar o Poli Correia (Sam Alone) para a cantar comigo.” Frankie Chavez convidou ainda o músico Benjamin para produzir “My Religion“, canção que acabou por ficar gravada numa só noite, no seu estúdio.

“Double or Nothing” é, segundo Frankie Chavez, “um álbum de histórias que vão desde a perda ao nascimento, ao andar na estrada, ao tempo que perdemos em coisas fúteis. Fala também de amor e de relações impossíveis. E fala de atentados terroristas e de privação de liberdade.”

“As ideias começaram a surgir logo em 2014, após Heart & Spine, tendo sido gravado ao longo do ano passado. O álbum foi gravado sem grandes preocupações de como o tocaríamos ao vivo. O objetivo era escrever boas canções e tentar que soassem o melhor possível no disco. Depois logo se verá como as iremos apresentar ao vivo.”

Além de Poli Correia e Benjamin, Frankie Chavez contou ainda com outros colaboradores, nomeadamente João Correia e Donovan Bettencourt, que formam a sua banda, e ainda o baterista e produtor Fred Ferreira e o teclista Paulo Borges, que trouxe alguns ambientes mais psicadélicos a estas novas canções.

“Double or Nothing“ é também um disco de maior maturidade para Frankie Chavez, enquanto artista e pessoa. “Pessoalmente, e como músico, sinto-me mais maduro e com uma maior certeza do que quero fazer, apesar de ter sempre dúvidas acerca de como chegar às músicas, e de que caminho seguir Mas acho que isso até é bom. Questionarmo-nos acerca do que queremos fazer para quando tomarmos uma decisão termos a certeza do que não queremos.”