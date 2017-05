Frankie Chavez estreia vídeo do single “Whatever Happened to Our Love”

Publicado em 24 Maio 2017 por RUA

Depois de “My Religion”, Frankie Chavez estreia hoje um novo vídeo, para o single “Whatever Happened to Our Love“, realizado por André Tentúgal. Este é já o segundo single retirado do novo álbum de estúdio de Frankie Chavez, “Double or Nothing”, já disponível nas lojas e nas várias plataformas de streaming.

“Double or Nothing” surge três anos depois de “Heart & Spine” (2014). Este novo álbum é uma verdadeira prova de fogo na qual Frankie Chavez aposta todo o seu potencial num conjunto de canções influenciadas pelo contexto social dos nossos dias.

“Double or Nothing“ é, segundo Frankie Chavez, “um álbum de histórias que vão desde a perda ao nascimento, ao andar na estrada, ao tempo que perdemos em coisas fúteis. Fala também de amor e de relações impossíveis. E fala de atentados terroristas e de privação de liberdade.”

Frankie Chavez contou com vários colaboradores para este novo álbum, nomeadamente Poli Correia, Benjamin (ambos no single “My Religion”) João Correia e Donovan Bettencourt, que formam a sua banda, e ainda o baterista e produtor Fred Ferreira e o teclista Paulo Borges, que trouxe alguns ambientes mais psicadélicos a estas novas canções.