Fortaleza de Sagres e Castelo de Aljezur no ‘Google Street View Special Collects’

Publicado em 24 Abril 2017 por RUA

A Direção Regional de Cultura do Algarve participa no projeto “Google Street View Special Collects” que permite completar o mapa de Portugal já existente no serviço do Google Maps, com imagens panorâmicas de 360º dos lugares de maior interesse cultural e turístico do país.

A Fortaleza de Sagres e o Castelo de Aljezur foram os monumentos algarvios seleccionados para integrar este programa da Google, que tem como principal objetivo a promoção do Património nacional dos países selecionados.

A visualização em 360º destes 2 monumentos passa a estar disponível a partir do dia 25 de abril nas plataformas Google Maps e Google Earth, o que irá permitir enriquecer a experiência dos usuários e oferecer uma visualização sem precedentes do local captado a nível global.