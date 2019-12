Forró do Xerém na República 14

Publicado em 11 Dezembro 2019 por RUA FM

Neste final de semana, o Forró do Xerém vai voltar a animar a noite da Republica 14 em Olhão com música, dança e muita alegria. A melhor maneira de afastar a superstição de sexta-feira 13.

Baseado no género musical brasileiro originário do Nordeste do Brasil, as actuações do Forró do Xerém têm uma qualidade que ultrapassa o simples conceito de música para dançar: é uma música apreciada pela sua beleza e pela destreza dos seus intérpretes, mas é uma música que se dança porque não se consegue evitar de o fazer.

É o que vai acontecer na sexta-feira 13, às 21h30, na República 14 em Olhão, numa noite de grande festa com Paulinho Lêmos e os seus companheiros de Forró, Natália Boechat, Leonardo Tomich (Léo), João Frade, Rico Lima e Dinga.