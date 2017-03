Floating Points (Solo Live) no NOS Alive’17

Publicado em 14 Março 2017 por RUA

Diretamente das pistas de dança mais conhecidas do mundo para o Palco Heineken, Sam Shepherd aka , fundador da Eglo Records, leva até ao NOS Alive dia 08 de julho o álbum de estreia “Elaenia” e uma longa lista de bem sucedidos singles e EPs.

A sonoridade do neurocientista que se tornou DJ e produtor conta com um sentido estético único que junta a eletrónica ao jazz. Ao longo de nove anos a produzir EPs e singles, Shepherd explorou vários estilos entre eles dubstep, eletrónica, deep house, chillout e claro, o jazz. Estilos esses que culminaram num álbum único e incomparável, “Elaenia”, o disco que posicionou o músico como um dos mais influentes no cenário underground londrino.

Após o êxito do álbum de estreia surge “Kuiper” um EP de 18 minutos gravado com banda ao vivo. Floating Points irá marcar presença no último dia do NOS Alive’17 com um live solo que vai desafiar os fãs a dançar sem parar. O músico junta-se aos já anunciados Depeche Mode, Imagine Dragons, Fleet Foxes, Kodaline, Peaches, Cage The Elephant e Spoon.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 06, 07 e 08 de julho de 2017. Os billhetes encontram-se à venda nos locais habituais, sendo que os passes de três dias já se encontram esgotados e os bilhetes diários para dia 08 de julho praticamente no fim.

A 10.ª edição do NOS Alive ficou marcada como a mais bem sucedida de sempre, tendo esgotado os três dias do evento, com um total de 165.000 espectadores, feito único no panorama dos festivais desta dimensão em Portugal.