First Breath After Coma em espetáculo inédito com mais de 70 músicos de orquestra em palco

Publicado em 21 Novembro 2019 por RUA FM

2019 tem sido um ano muito completo para os First Breath After Coma: depois de lançarem o álbum visual “NU” em formato disco / filme, embarcaram numa digressão nacional e europeia, estiveram 24 horas a tocar ininterruptamente no Festival A Porta, criaram concertos especiais com Noiserv ( Bons Sons), e com os Whales ( Há Música na Cidade), pisaram o palco principal do Vodafone Paredes de Coura, criaram momentos únicos de proximidade com o público em pequenos clubes no circuito Super Nova e ainda tiveram oportunidade de partilhar palco com uma das bandas de referência para o projeto, Efteklang.

Agora acabam o ano e entram em 2020 da melhor forma, com um espectáculo tão ambicioso quanto especial com a Banda de Música de Mateus apresentado em duas datas únicas: 28 de dezembro no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria e 4 de janeiro no Teatro Municipal de Vila Real. Serão mais de 70 músicos em palco numa autêntica orquestra desta formação de Vila Real, que comemora o seu 209.º aniversário, a recriar alguns dos melhores momentos da carreira dos First Breath After Coma.

A Banda de Música de Mateus deve a sua formação a Frei Vicente, por volta do ano de 1810. No início a ideia era ensinar uns rapazes com o fim de os habilitar a cantar na missa mas este grupo de cantores organizou-se, cresceu e passou a sair para tocar nas ruas, romarias e espaços culturais.

A atividade da Banda de Música de Mateus tem sido ininterrupta, em 1990, foi-lhe atribuída pela Câmara Municipal de Vila Real, a “Medalha de Ouro – Mérito municipal”, pelos serviços prestados à comunidade e tem actuado ano após ano em vários festivais, concertos, festas e romarias, dentro e fora de Portugal

Com mais de 60 elementos efectivos com uma média etária de 19 anos e dirigidos pelo maestro Carlos Pereira, funciona também como Escola de Formação, onde são recrutados os novos músicos.

O mais recente “NU”, lançado em março de 2019, é uma revolução na sonoridade da banda e muito mais que um disco: é um álbum visual, em formato disco / filme, com todos os temas desta obra a ganharem imagens pelo olhar único da CASOTA Collective, num alinhamento narrativo com Rui Paixão ( performer português que integra o Cirque Du Soleil) como personagem principal.

Esta peça audiovisual foi nomeada, finalista e vencedora em festivais de cinema nos Estados Unidos, Islândia, Itália, Alemanha, Reino Unido e Portugal. Ao vivo, “NU” tem percorrido palcos nacionais e internacionais, somando mais de 30 concertos em vários territórios europeus.