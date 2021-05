Fim de semana com sabor a laranja oferece escapadinhas de fim de semana

Publicado em 11 Maio 2021 por RUA FM

O 5.º Fim de Semana com Sabor a Laranja acontecerá nos próximos dias 14, 15 e 16 de maio, em Silves.

Dezasseis são o número de restaurantes participantes neste fim de semana gastronómico e diferente! Barbinha; Café Inglês; Marisqueira Rui; Nova Mesquita; O Barradas; O Cais- Bistro & Steak Boutique; O Compromisso; O Pina; Ponte Romana; Recanto dos Mouros; Restaurante Marisqueira Casa Velha; Salsa & Tomilho; Sushi Love; Taberna do Foral; Ú Monchiqueiro 1; Ú Monchiqueiro 2; são os nomes que vai encontrar neste roteiro com sabor a Laranja.

Pratos tradicionais como Entrecosto no Forno com Laranja e migas; Rojões de porco com migas com Laranja; Espetadas de carne de porco com sumo de laranja; Cachaço no forno com laranja; pratos de alta cozinha, como Peito de pato com creme de laranja de Silves e cenoura, ou criativos e originais, como Camarão frito com molho de laranja e chili ou Filete de robalo com puré de laranja são algumas das propostas que serão servidas nos restaurantes aderentes, que complementarão os seus menus com sobremesas feitas com a laranja de Silves. Tortas; pudins; mousses; cheesecakes; delícia de laranja, Crème Brûlée e Parfait, tudo feito com a laranja.

Nesta edição são sorteados três fins de semana em três unidades hoteleiras do concelho a todos que forem aos restaurantes e preencherem um cupão que será sorteado no dia 21 de maio, pelas 14h00, no Facebook da autarquia, e pedirem a fatura que deverá ser anexada ao referido cupão.

Esta iniciativa insere-se na estratégia delineada pela autarquia de promoção da restauração e da marca “Silves, Capital da Laranja” que procura dar maior notoriedade ao produto laranja, emblemático deste concelho, e aos seus produtores. Um fim de semana inteiramente dedicado à gastronomia feita com recurso a este produto permitirá realçar as características de qualidade únicas e reconhecidas, há longos anos, à laranja e demais citrinos produzidos no concelho, nomeadamente a doçura, quantidade de sumo e a delicadeza de aromas excecionais.

Com esta iniciativa, o município espera também promover os restaurantes aderentes e contribuir para o retorno dos clientes aos espaços que estiveram privados de exercer a sua atividade, devido ao confinamento no combate à Covid-19.

O evento conta com o apoio do Hotel Colina dos Mouros, do Hotel Holiday Inn algarve e Hotel Vila Galé Náutico.

+ Info: turismo@cm-silves.pt | tel. 282 440 800