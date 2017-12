Filipe Cabeçadas lança versão de “White Bird”

Publicado em 12 Dezembro 2017 por RUA

Filipe Cabeçadas reúne-se com músicos amigos de longa data para uma versão de “White Bird”, tema celebrizado em 1969 pelos It´s A Beautiful Day.

“Sendo Dezembro um mês especial, onde se celebra a família e os sentimentos que nos unem, surgiu a ideia de reunir-me de amigos músicos algarvios – com os quais tenho cumplicidade ou aventuras passadas em comum – e tocarmos algo em conjunto. Assim, com o Vitor Bacalhau, o Nuno Campos dos oLUDO, o Nanook e o grande João Ruano juntou-se este Algarvers Pack, exclusivamente para esta sessão no Boxer Studios, em S. Brás de Alportel. White Bird foi a primeira música que ouvi em miúdo que me gerou sentimentos mistos de felicidade ora tristeza, de paz ora revolta, acabando por se tornar um dos temas basilares da minha identidade musical. Desta forma, decidi prestar-lhe uma humilde homenagem com esta versão.” Filipe Cabeçadas

Filipe Cabeçadas é um e muitos em simultâneo: compositor, multi-instrumentista e produtor farense.

Como músico, participou em diversas bandas, todas com o seu mérito e tempo.

O seu percurso musical começa em meados de 1997. O resultado de uma rebeldia pura, baseada nalguma dificuldade na afirmação e interação social.

Estuda no Conservatório de Música, enquanto forma os Mindlock e compõe sobre a revolta interior e o inconformismo ao som do metal.

Junta-se a outras bandas algarvias de rock independente, tais como: Melomeno-Rítmica, oLUDO e os Nome.

Grava discos, aprende a filosofia das covers e dos bares, e colabora como freelancer com múltiplos artistas.

Por entre os anos, surgem as amizades, viagens e vidas cruzadas que trilham uma forma de estar despreocupada, mas atenta. Um olhar humilde, mas crítico dos tempos.

O 1º single “Bring Back The Man” estreado em Setembro de 2017 surgiu como cartão de apresentação do primeiro álbum a solo “XXI”, a editar em 2018.