Filipe Cabeçadas edita o álbum de estreia “20.1” a 24 de Novembro com concertos de apresentação

Publicado em 14 Novembro 2018 por RUA

“20.1” é o álbum de estreia de Filipe Cabeçadas. 20 é um número de celebração que reúne aventuras e experiências que enchem um caminho musical. O número 1 define um novo tempo dentro desses 20 – uma nova abordagem, um novo desafio.

Com um conjunto de oito canções escritas durante um período de um ano e meio, “20.1” movimenta-se por paisagens sonoras do rock independente e pelas estéticas atuais do rock contemporâneo. Todas as músicas possuem uma personalidade distinta como em “1981” decorada de sintetizadores dos anos 80, “Shining Away” como uma canção rock motivadora ou como “HELL WITH YOU” recheada de reverbs e samples atuais. “Light Man, Heavy Soul” conta com Daniel Kemish, cujo dá o seu contributo na criação de um hino inspirador ao espírito rebelde do homem de viagens. Um olhar mais controverso surge em “Everybody Wants To Be The Boss”, uma canção alegre com um toque à lá Beatles uma pequena dose de ironia à mistura. “The End Frame” resulta como uma confissão e uma homenagem à família, amor e amizade finalizando com um arranjo épico com a participação de músicos da Orquestra Filarmónica de Sofia.

Em suma, encontram-se mais de 20 emoções em 1 disco. Este é o “20.1”.