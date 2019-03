Filipe Cabeçadas edita E.P. ao vivo “CLUB 20.1”

Publicado em 01 Março 2019 por RUA

“CLUB 20.1”é o título do novo E.P. de Filipe Cabeçadas gravado ao vivo no Club Farense a 24 de Novembro de 2018.

Os 6 temas ao vivo são retirados de um concerto muito especial que marcou o lançamento do álbum de estreia “20.1” e que reuniu, no salão nobre deste Club centenário, músicos e público recheado de amigos, numa partilha de momentos únicos que tornaram o concerto neste registo que agora é publicado.

Filipe Cabeçadas eterniza desta forma neste E.P. a estreia a solo ao vivo, acompanhado pela excelência musical de Ricardo Rosa (Mopho, Goldcobra), Pedro Baptista (Imune, Nome), Luis Sousa (P.S.I., Retronova) e com o convidado especial Daniel Kemish. Este “CLUB 20.1” torna-se agora aberto ao público em geral e está disponível em todas as plataformas de distribuição digital.

“Este foi o concerto de lançamento de uma nova fase da minha vida musical, cujo – com todos os objetivos, anseios e nervosismos inerentes – se revelou um momento único de partilha de felicidade e beleza, que guardo com carinho especial. Depois de ouvir as gravações do concerto, não consegui ficar indiferente à ideia de partilhar com o mundo a magia dessa noite. Espero que ao ouvirem estas canções ao vivo, sintam um pouco dessa magia como eu a senti”. – Filipe Cabeçadas