Festival Tremor cancelado

Na sequência das diretrizes estabelecidas pela, Direcção Geral de Saúde e o Governo dos Açores, relativamente ao esforço nacional de contenção do novo coronavírus (COVID-19), a organização informa que a sétima edição do Tremor está cancelada.

Segue-se comunicado da organização:

“É inegável a situação de excepção que vivemos neste momento a nível mundial, que nos obriga a todos a adoptar medidas preventivas para evitarmos situações que possam acarretar consequências negativas para a saúde pública das populações nos territórios em que vivemos.

Tentamos o possível e o impossível para fazer o Tremor 2020 acontecer, mas, enquanto festival-experiência comprometido com o seu público e com os Açores, o Tremor não poderia tomar outra decisão que não a de agir de forma responsável num momento que se prevê de grandes dificuldades para o sector da cultura a nível local, nacional e internacional.

Estamos conscientes do impacto que esta decisão tem junto de todos aqueles que tinham já organizado a sua vinda para os Açores e por isso mesmo estamos preparados para proceder à devolução dos bilhetes de todos aqueles que assim o desejarem, de acordo com as directrizes que esclarecemos abaixo.

Do nosso lado continuaremos a trabalhar para fazer do Tremor um evento diferenciado e para que, em 2021, voltemos com uma nova proposta de programação que possa fazer de São Miguel o epicentro de uma experiência musical e cultural transformadora. Esta decisão de cancelamento vai acarretar para nós um esforço financeiro pesado e, por isso mesmo, decidimos estender hoje o prazo de validade dos vossos bilhetes, permitindo que os mesmos sejam válidos para a próxima edição do festival. Convidamo-vos a equacionarem assim a manutenção do mesmo e esclarecemos, abaixo, a forma como poderão fazê-lo.

Resta-nos agradecer a todos os artistas, parceiros institucionais e media, fornecedores e equipa de produção que trabalharam ao nosso lado para fazer desta uma edição memorável. Obrigada também ao público que nos tem apoiado e acreditado no trabalho que temos vindo a desenvolver, assim como à equipa, incansável, que nos tem ajudado a implementar esta ideia.

A todos, até para o ano.

Procedimento para devolução de bilhetes:

Todos os que desejarem proceder à devolução do bilhete deverão realizar uma das seguintes ações no prazo máximo de 30 dias a contar da data do cancelamento.

Para bilhetes adquiridos nos pontos de venda (FNAC, CTT, WORTEN) – deverão enviar um email com o bilhete(s) digitalizado(s), sendo visível o seu código de barras e os seguintes dados: IBAN, nome completo; número do documento de identificação e número de identificação fiscal, para posterior reembolso para info@tremor-pdl.com

Para os bilhetes adquiridos na La Bamba Record Store, devem dirigir-se ao ponto de venda, para devolução do bilhete, munidos de IBAN, nome completo, número do documento de identificação e número de identificação fiscal para posterior reembolso.

Para bilhetes adquiridos na BOL Online: Serão contactados os compradores por email a partir do dia 13 de Março de 2020.

NOTA: Todas as devoluções serão realizadas por transferência bancária.

Procedimento para manutenção do bilhete e alargamento do prazo de validade por 1 ano:

Após o prazo de 30 dias os bilhetes não reclamados transitam automaticamente para a edição 2021 do Tremor, ficando os códigos de barras automaticamente atualizados para a nova sessão.

Informações ou dúvidas podem ser colocadas por e-mail para info@tremor-pdl.com.”