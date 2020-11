Festival Spoken Word do Algarve | Calceteiros de Letras volta ao Gimnásio Clube de Faro

Publicado em 09 Novembro 2020 por RUA FM

Vai ter lugar nos dias 14 e 15 de novembro, o Festival Spoken Word do Algarve | Calceteiros de Letras, uma organização do Gimnásio Clube de Faro.

Assim, no dia 14 de novembro, pelas 21h30, o Festival arranca com o projeto “Ele escreveu por 25 tostões” dos algarvios João Caiano e Martim Santos / Lágrima, inspirado numa das muitas histórias do avô de um dos intérpretes – “Eram cartas/sonetos de amor que escrevia para quem não tivesse capacidades. Romântico já o era, ouvir essas histórias.”

Segue-se a apresentação de “On the Road Jack Kerouac”, de Tó Trips (Dead Combo) e Tiago Gomes (Revista Bíblia), onde os dois performers e o vídeo remetem o espectador para a «route 66», na América de todos os sonhos…

No domingo, dia 15 de novembro, pelas 16h00, terá lugar a apresentação de “Diz-me, António”, espetáculo em forma de tributo à obra de António Aleixo, no qual três criadores intérpretes nas áreas da dança, música e palavra dita se reúnem a refletir sobre o Poeta algarvio. Seguidamente haverá o espaço “Momento”, dedicado ao poeta olhanense Pedro Jubilot, sua obra e percurso literário.

A encerrar a iniciativa, proceder-se-á à entrega do prémio “Calceteiros de Letras” (o vencedor será divulgado no próprio dia), que, pelo 3º ano, distinguirá uma entidade que ao longo dos anos contribuiu para a difusão da palavra e da poesia de forma criativa e original.

O Gimnásio Clube de Faro localiza-se na Rua Ivens, 12, 2º. Entrada gratuita para sócios com quotas em dia. Bilhete de sábado 10€; bilhete de domingo 5€. Poderão adquirir os bilhetes através ginasioclubefaro@gmail.com.